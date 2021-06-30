Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправили под домашний арест по делу о присвоении

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Промышленный районный суд направил под домашний арест генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко, который подозревается в причинении ущерба возглавляемой им компании АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Мера пресечения избрана до 28 августа, сообщил ТАСС в среду представитель суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 августа", - сказал собеседник.

Бондаренко задержали 28 июня. По версии следствия, он выкупил автомобиль компании по заниженной стоимости. У служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 существенно увеличили пробег, одометр автомобиля при этом был поврежден, а стоимость машины уменьшилась. Через подставных лиц Бондаренко выкупил машину у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за 890 тыс. рублей и передал автомобиль своему отцу, в результате компании был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение в особо крупном размере". В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" журналистам сообщили в среду, что членство Бондаренко в партии приостановлено до решения суда.

Как сообщается на сайте "Газпром межрегионгаз Ставрополь", Бондаренко в газовой отрасли работает более 20 лет. Долгое время он работал в Тамбове, занимал руководящие должности в ОАО "Тамбовоблгаз" а также в ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов". В феврале 2019 года он был назначен на должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь".