Один из двух крупных пожаров в заповеднике "Денежкин камень" ликвидировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали один из двух крупных очагов в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области, сообщили в пресс-службе заповедника в среду.

24 июня пожарные полностью локализовали лесные пожары на площади около 120 га. Спасатели вручную проложили более 8 км минерализованных полос для остановки огня.

"В 12:39 (10:39 мск) в заповеднике "Денежкин камень" объявлена ликвидация пожара №1. Второй пожар продолжают окарауливать 10 сотрудников заповедника", - говорится в сообщении.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов. В этом году первый очаг был обнаружен 18 июня.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.