Тела двух 15-летних девушек обнаружили в дачном доме в Ивановской области

ТАСС, 30 июня. Тела двух 15-летних девушек найдены в дачном доме в Ивановском районе Ивановской области, двое 18-летних молодых людей госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.

"В ночь на 30 июня в помещении дачного дома, расположенного в Ивановском районе Ивановской области, обнаружены тела двух 15-летних девочек. По данному факту Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в период с 28 по 29 июня двое 18-летних молодых людей с двумя 15-летними девочками дома у одной из них употребляли наркотики. Как уточняется в сообщении, в результате этого две девушки умерли, а молодые люди были госпитализированы. "В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы", - говорится в сообщении следственного управления СК по региону.