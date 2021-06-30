В Москве следователю МВД подложили муляж гранаты на лобовое стекло машины

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Неизвестный оставил муляж гранаты на лобовом стекле машины, принадлежащей следователю МВД в Москве. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера на стоянке на Рублевском шоссе кто-то оставил макет гранаты Ф-1 на лобовом стекле BMW, которая принадлежит следовательнице следственного департамента МВД", - рассказал собеседник агентства.

Полицейские отсмотрели записи камер наблюдения, на них видно, как мужчина кладет гранату на лобовое стекло и уходит. Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РФ ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования").