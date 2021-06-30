Прокуратура просит 12 лет колонии для криминального авторитета Махо Тбилисского

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит суд приговорить к 12 годам колонии строгого режима криминального авторитета Малхаза Дарчиева, известного как Махо Тбилисский, по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Приговор Дарчиеву М. Т. будет оглашен 9 июля в 10:30. Прокурор в прениях сторон просил назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сказал представитель суда.

В апреле прошлого года Тверской суд Москвы арестовал Дарчиева, которому было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Он контролирует криминальный мир в нескольких российских регионах, в том числе и столичном.