Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска опустился ниже отметки опасного явления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска понизился до 784 см, опустившись ниже отметки "опасное явление", сообщается в среду на сайте правительства Амурской области.

"Амур в районе Благовещенска - 784 см (-26 см) на 20:00 (14:00 мск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что отметка "опасное явление" - 800 см.

Во вторник на 20:00 (14:00 мск) уровень воды в Амуре в районе Благовещенска составлял 829 см.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 23 населенных пунктах области подтоплены 750 жилых домов и 1 738 приусадебных участков. Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог и пять автомобильных мостов. Проезд невозможен на девяти участках автомобильных дорог в Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано 11 лодочных переправ.