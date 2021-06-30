В Свердловской области с начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 14 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Четырнадцать человек пострадали в Свердловской области с начала года в ДТП с электросамокатами, пятеро пострадали по вине водителей индивидуального электротранспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"[Всего] ДТП - 12, ранены - 14, по вине самокатчиков - пять ДТП, пятеро ранены", - говорится в ответе на запрос агентства.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов сообщил ТАСС, что нарушения правил дорожного движения водителями электросамокатов фиксируются ежедневно. Если мощность транспортного средства превышает 250 Вт, то в соответствии с законодательством к участнику дорожного движения применяются меры как к водителю категории "М" (мопеды). При этом сотрудники ГИБДД анализируют практику правонарушений, чтобы впоследствии внести свои предложения по регулированию индивидуального электротранспорта в региональное Заксобрание, обладающее законодательной инициативой.

"Наша задача - сформировать определенную позицию, чтобы федеральное законодательство подтянулось под эту ситуацию", - сказал Панфилов, отметив, что задачи бороться с распространением электросамокатов у ведомства нет.

Всего сначала года в Свердловской области в ДТП погиб 161 человек, произошли 1,3 тыс. ДТП, в которых погибли или пострадали люди, сообщил Панфилов на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.