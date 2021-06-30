{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Тулы приговорили к колонии за стрельбу по подросткам из страйкбольного оружия

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Суд приговорил 26-летнего жителя Тулы к полутора годам колонии за стрельбу из страйкбольного оружия по группе подростков, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Вечером 23 апреля на улице Максимовского в Туле один из злоумышленников открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13-14 лет. Двум из пяти подростков были причинены травмы в виде кровоподтеков. Второго фигуранта дела, ударившего сотрудника полиции во время задержания, ранее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела находилось на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Теги
РоссияТульская область
Обрушение здания во Флориде
Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 16
Судьба еще 147 человек остается неизвестной
Читать полностью