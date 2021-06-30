Жителя Тулы приговорили к колонии за стрельбу по подросткам из страйкбольного оружия

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Суд приговорил 26-летнего жителя Тулы к полутора годам колонии за стрельбу из страйкбольного оружия по группе подростков, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Вечером 23 апреля на улице Максимовского в Туле один из злоумышленников открыл стрельбу из страйкбольного автомата металлическими шариками по группе подростков 13-14 лет. Двум из пяти подростков были причинены травмы в виде кровоподтеков. Второго фигуранта дела, ударившего сотрудника полиции во время задержания, ранее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела находилось на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.