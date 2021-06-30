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Прокуратура начала проверку после сообщения о плохом качестве воды в Пензенской области

Местные жители отмечали, что вместо воды из крана идет грязная жижа

ПЕНЗА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пензенской области начала проверку после сообщения о плохом качестве водопроводной воды, которое поступило из региона на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

Обращение поступило из Пензенской области с жалобами на качество водопроводной воды в регионе. В нем отмечалось, что "вместо воды течет грязная жижа, умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы ее пить".

"Прокуратура Пензенской области организовала проверку указанной информации. При наличии оснований органами прокуратуры будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили, что власти Пензенской области направят на софинансирование работ по строительству объектов водоснабжения в муниципалитетах 200 млн рублей. "Мы выстраиваем долгосрочную стратегию обновления систем водообеспечения, работаем в рамках государственных федеральных и региональных программ. Готовы оперативно оформлять документы и выходить с предложениями по созданию новых объектов ЖКХ, модернизации уже существующих", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Олега Мельниченко.

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