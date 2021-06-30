В Зеленограде задержали курьера с поддельной справкой об антителах к коронавирусу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полицейские Москвы задержали в Зеленограде курьера с поддельной справкой о наличии антител к коронавирусу, которую он нес клиенту. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В Зеленограде полицейскими был выявлен факт изготовления и сбыта поддельной справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции. Курьера, который доставил документ заказчику, полицейские задержали возле одного из торговых центров Зеленограда. Справка о наличии высокого уровня антител оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ", - говорится в сообщении.

Стоимость справки составила 1 785 рублей. В клинике и лаборатории прошли обыски. Полицейские обнаружили бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Возбуждено уголовное дело о подделке документов (ст. 327 УК РФ).