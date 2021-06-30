СК возбудил дело о мошенничестве при благоустройстве замка XIV-XV веков под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Следственными органами в Калининградской области по представлению прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в городе Немане на 900 тыс. рублей при исполнении муниципального контракта по комплексному благоустройству Центрального парка и территории у Замка Рагнит XIV-XV веков, признанного объектом культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, подрядчик ООО "СК Б.Э.С.Т" в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с администрацией МО "Неманский городской округ" на выполнение работ по комплексному благоустройству Центрального парка и территории у замка Рагнит в городе Немане, осуществил работы по укладке брусчатки, указав в документах заведомо ложные сведения о затратах на материал. Ущерб федеральному бюджету и бюджету Калининградской области превысил 899 тыс. рублей.

Возведение каменного замка Рагнит началось в 1365 году, его стены строились с 1399 по 1403 год. В 1976 году во время съемок фильма "Двадцать дней без войны" замок Рагнит, переживший многие войны и стихийные бедствия, был превращен в руины специалистами киностудии "Ленфильм". Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 руины замка Рагнит получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Решением Калининградской областной думы от ноября 2010 года руины замка Рагнит вместе с земельным участком переданы Русской православной церкви.