Российские специалисты расшифруют данные черного ящика разбившегося истребителя Болгарии

СОФИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Эксперты российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" будут расшифровывать показания черного ящика истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии, который разбился 9 июня в Черном море. Об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Георгий Панайотов.

"Данные черного ящика разбившегося самолета МиГ-29 будут сняты в лаборатории РСК "МиГ" на территории России. Черный ящик будет доставлен в российскую лабораторию при первой возможности группой в составе представителей военной прокуратуры, военной полиции и ВВС", - заявил Панайотов, которого цитирует пресс-служба Минобороны республики.

В среду Панайотов вместе с президентом Болгарии Руменом Радевым, личным составом авиабазы "Граф Игнатьево" и близкими проводил в последний путь военного летчика Валентина Терзиева, пилота истребителя МиГ-29 ВВС республики, который погиб при крушении самолета. Майор Терзиев был посмертно удостоен звания подполковника и награжден знаком военного ведомства - орденом Святого Георгия первой степени для офицеров.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях на учениях "Шабла-21" 9 июня потерпел крушение в Черном море. Самолет потерял радиосвязь и исчез с радаров сразу после того, как пилот доложил об успешном поражении светящейся мишени. За штурвалом находился начальник штаба эскадрильи 3-й авиационной базы Граф Игнатьево майор Валентин Терзиев, который был объявлен погибшим. Место инцидента было обнаружено, а на дне моря на глубине около 70 метров были найдены множественные мелкие обломки самолета, 24 июня был обнаружен и черный ящик.

Расследование причин происшествия продолжаются, ожидается, что его результаты будут объявлены к 10 июля.