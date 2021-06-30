Следователи проводят проверку после падения мужчины при полете на параплане в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Подразделение Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводит проверку по факту падения 41-летнего мужчины во время полета на параплане в Приозерском районе Ленинградской области, сообщается в среду на сайте управления. В результате жесткой посадки мужчина получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.

"По предварительным сведениям, около 17 часов 30 июня поступило сообщение о том, что в районе деревни Сосновка Приозерского района Ленинградской области при полете на местности на личном параплане мужчина 1980 года рождения совершил жесткую посадку, в результате которой получил тяжелые травмы в виде различных переломов. Мужчину госпитализируют в медицинское учреждение, он находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему. Отмечается, что проверка проводится по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации сверхлегкого воздушного судна и возможное оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности).