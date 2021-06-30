Девочка погибла в Ленобласти при катании на самодельных качелях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пятилетней девочки, запутавшейся в веревке при катании на самодельных качелях во дворе частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По предварительным данным, 30 июня в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла. После получения информации на место происшествия был незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела по городу Гатчине в составе следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции", - рассказали в управлении.

Отмечается, что следственным отделом по городу Гатчине следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в управлении.

Следователи добавили, что, как показывает их практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Они призвали родителей не оставлять детей одних даже на короткое время.