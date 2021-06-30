Во Франции полицейские застрелили мужчину, угрожавшего прохожим ножом

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции застрелили мужчину, который угрожал ножом прохожим на станции пригородных поездов, а затем попытался взять в заложники детей. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

Полицейские обратили внимание на агрессивного молодого человека на станции Эрмон-Обон (департамент Валь-д'Уаз), который приставал к стоявшим на платформе пассажирам. Когда его попытались задержать, он сбежал на улицу, где, по словам полицейских, "в крайне агрессивном состоянии направился к группе школьников" и они посчитали, что тот хочет взять их в заложники. В этот момент по нему было произведено несколько выстрелов.

Мужчина скончался на месте, несмотря на усилия подоспевшей бригады врачей. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе личность нападавшего и его возможные мотивы.