Глава Кузбасса взял ситуацию с давлением на жительницу Новокузнецка под личный контроль

ТАСС, 30 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев взял ситуацию с угрозами жительнице Новокузнецка от местных чиновников из-за ее обращения к президенту под личный контроль.

"Я назначил проведение расследования... Наша задача - всем вместе действительно найти, подтвердить или опровергнуть эти факты угроз. Угрозы не допустимы. <…> Елена Владимировна (Калинина пожаловалась президенту на угрозы чиновников - прим. ТАСС) на весь этот период находится под моей персональной защитой", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Я связался сам по телефону с Еленой Владимировной, мы обменялись телефонами, я сказал, что при малейшей попытке угрозы [прошу] сразу мне звонить", - подчеркнул Цивилев. Кадры телефонного разговора губернатора Кемеровской области и жительницы Новокузнецка Елены Калининой были показаны в среду в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в ходе прямой линии с Владимиром Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Внутренняя проверка по данному вопросу еще ведется, собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.