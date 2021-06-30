В пострадавших от торнадо районах Чехии снесут 150 жилых домов

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Местные власти приняли решение о сносе 150 жилых домов в пострадавших от торнадо районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил в среду журналистам начальник пожарного управления Южноморавского края Иржи Пеликан.

"Принято решение о сносе 150 [жилых] домов, которые не подлежат восстановлению в результате торнадо, обрушившегося в прошлый четверг [24 июня] на юго-восточные районы [Южноморавского] края", - отметил он, не исключив, что под снос пойдет еще большее число зданий, так как эксперты не завершили работу по оценке состояния объектов недвижимости в регионе бедствия.

На помощь в ликвидации последствий природной катастрофы, по словам Пеликана, в ближайшие дни будет направлена 1 тыс. военнослужащих. В их распоряжение командование ВС Чехии предоставит 50 единиц инженерной техники, с помощью которой будет производиться, в частности, снос не подлежащих восстановлению домов и технических строений. В данный момент в регионе бедствия задействованы 208 солдат, которые помогают спасателям и пожарным.

Жертвами стихийного бедствия стали шесть человек, среди которых была беременная женщина. Она погибла под обрушившимися металлическими конструкциями одного из зданий. Медики оказали помощь около 300 пострадавшим. Никто из жителей региона не числится пропавшим без вести. Ущерб от торнадо пока оценивается примерно в 15 млрд крон (около €588 млн).

Метеорологи и специалисты смежных профессий, изучив районы бедствия, пришли к выводу, что по шкале Фудзиты там перемещался торнадо категории F2-F3. Скорость ветра смерча была не менее 219 км в час.