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В Липецке задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома

Информации о пострадавших нет

ТАСС, 30 июня. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 40-летнего жителя Липецка, который утром в среду стрелял из оружия из многоэтажного дома в микрорайоне "Университетский". Информации о пострадавших нет, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Установлена личность стрелявшего. При силовой поддержке СОБР Росгвардии в своей квартире мужчина был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.

По данным сайта, утром 30 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей микрорайона "Университетский" в Липецке о том, что с верхних этажей дома по улице Замятина слышны хлопки, похожие на выстрелы. Личность стрелявшего установили в результате поквартирного обхода. "Хозяин квартиры - 40-летний ранее судимый неработающий липчанин находился в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого стрелял мужчина", - отмечено в сообщении.

Оружие хранилось у мужчины в квартире на законных основаниях в специально оборудованном сейфе. Полиция проводит проверку по факту происшествия, по ее результатам действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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