Прокуратура КЧР начала проверку информации о взимании платы за газификацию в Усть-Джегуте

ЧЕРКЕССК, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии после обращения жительницы города Усть-Джегута к президенту страны Владимиру Путину в рамках прямой линии проверит информацию о взимании платы за газификацию домов. Об этом журналистам в среду сообщили в республиканской прокуратуре.

"Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики организовала проверку информации о взимании платы с граждан при проведении работ по газификации домовладений в городе Усть-Джегута. Соответствующий вопрос был озвучен в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Жительница города Усть-Джегута Карачаево Черкесской Республики Роза Каппушева во время прямой линии с президентом в среду рассказала, что жители микрорайона в северной части города не могут самостоятельно провести газ к домам, а местные власти вопрос не решают. Глава республики Рашид Темрезов позже сообщил, что строительство газопровода к району начнется в 2022 году.