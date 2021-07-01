В регионах специалисты тушат лесные пожары на площади 228 тыс. га

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 96 лесных пожаров на площади 40 448 га, продолжаются работы по тушению пожаров на площади 228 274 га, большинство из которых приходится на Якутию, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июня 2021 года в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 40 448 га. На 00:00 мск 1 июля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 228 лесных пожаров на площади 228 274 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксирован 171 пожар на землях лесного фонда на площади 199 997 га, еще пять пожаров площадью 1 498 га действует в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы". На Камчатке зафиксировано четыре пожара площадью 11 647 га, в Иркутской области - девять пожаров на площади 6 615 га, в Магаданской области - семь пожаров на площади 4 467 га, на Чукотке - два пожара на площади 3 530 га. Также лесные пожары действуют в Республике Башкортостан, Костромской, Амурской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах.

В работах по тушению задействованы 4 487 человек, привлечено 730 единиц техники, 23 воздушных судна, еще 64 воздушных судна задействовано в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ, Режим ЧС введен в двух субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 57 субъектах РФ.