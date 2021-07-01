Более 30 тыс. га леса горит в Магаданской области

ТАСС, 1 июля. Огонь в четверг днем охватил более 30 тыс. га леса в четырех районах Магаданской области. Всего на Колыме действует 12 природных пожаров - треть от общего числа зарегистрированных с начала года, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее федеральная Авиалесоохрана сообщала, что по данным на 00:00 мск 1 июля в Магаданской области действовали природные пожары на пощади только около 4,5 тыс. га.

"На территории Магаданской области действует 12 природных пожаров на общей площади свыше 30 тыс. га. Очаги зарегистрированы в Хасынском, Ольском, Сусуманском и Северо-Эвенском районах", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, возгорания ликвидируются силами Авиалесоохраны, задействовано 57 человек и 7 единиц техники. Особый противопожарный режим действует в Хасынском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах. Силы и средства управления МЧС региона также готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие, ведется постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. Для контроля лесопожарной обстановки используется авиационный, наземный и космический виды мониторинга.

С начала года всего в регионе зарегистрировано 35 природных пожаров. Это почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году. За аналогичный период прошлого года на Колыме произошло 140 природных пожаров на общей площади свыше 135 тыс. га.