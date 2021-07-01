Паводок может подтопить низкие участки и дороги в шести муниципалитетах Хабаровского края

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Паводок может подтопить пониженные участки местности и дороги 27 населенных пунктов в шести муниципалитетах Хабаровского края, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В настоящее время гребень верхнеамурского паводка проходит на границе Амурской и Еврейской автономной областей. К середине следующей недели Амур может достигнуть отметок неблагоприятного явления и выше. <...> По предварительным расчетам при достижении высоких уровней воды при прохождении паводка в зону возможного подтопления могут попасть прибрежные и пониженные участки местности, участки внутрипоселковых и местных дорог на территории 27 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях (город Хабаровск, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Комсомольский, Ульчский районы)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень Амура у Хабаровска за минувшие сутки вырос на 9 см и на утро четверга составил 345 см. Согласно прогнозу, у краевой столицы он может составить 500-550 см при неблагоприятном явлении 450 см и опасном - 600 см, у Комсомольска-на-Амуре с 14 по 16 июля уровень воды ожидается в пределах 500-600 см при неблагоприятном явлении в 450 см и опасном в 650 см.

"Информирование жителей продолжается. Ежедневно сотрудники МЧС России будут посещать территории, которые по прогнозу могут отказаться в зоне подтопления, проводить беседы с жителями и инструктировать их о безопасном поведении при прохождении паводка", - отмечается в сообщении.