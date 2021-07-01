В квартире сахалинской семьи, чьи дети выпали из окна, не нашли недочетов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская в четверг посетила квартиру, из окон которой выпали два малолетних ребенка, и не нашла никаких нарушений или недочетов. Семья живет в порядке и уюте, сообщила детский омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.

"Пообщалась с родителями и старшим сыном. В квартире тепло, порядок поддерживается. В настоящее время на пластиковом окне на кухне, во избежание повторения трагических моментов, временно удалена ручка", - рассказала Устиновская, добавила, что устройство детей в детский сад после их восстановления, а также старшего ребенка в школу взято на контроль.

В воскресенье из окна третьего этажа жилого дома в Южно-Сахалинске выпали малолетние девочка и мальчик. Известно, что до падения они играли на подоконнике у открытого окна, оборудованного москитной сеткой. В это время их отец спал в квартире, а матери дома не было. Помимо двух малолетних детей, в семье воспитывается старший сын.

Дети были доставлены в детскую областную больницу. Они находились в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи боролись за их жизнь. В результате позднее пятилетнюю девочку перевели в хирургическое отделение, она может самостоятельно дышать, есть и двигаться. Состояния ее двухлетнего брата остается тяжелым, мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Прокуратура и следственный комитет региона начали проверки по факту происшествия.