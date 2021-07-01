В Хабаровске пациентку центра для больных наркоманией арестовали за убийство в учреждении

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Пациентка реабилитационного центра для больных наркоманией арестована в Хабаровске по обвинению в убийстве женщины в учреждении. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении 19-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19-летняя пациентка реабилитационного центра для больных наркоманией нанесла 24-летней женщине, которая также проходила курс реабилитации в этом учреждении, не менее четырех ударов в спину и двух ударов в бедро бытовым ножом. Нож она нашла на кухне.

Потерпевшей оказали медицинскую помощь, однако от полученных травм она скончалась в реанимации. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.