Бывший замглавы администрации Читинского района получил шесть лет за превышение полномочий

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя главы администрации Читинского района Забайкалья Сергея Фесюка. Чиновника признали виновным в превышении полномочий при строительстве школы в селе Сохондо, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Суд вынес приговор бывшему руководителю Читинского района, обвиняемому в злоупотреблении и превышении полномочий при строительстве школы. Центральный районный суд Читы признал бывшего чиновника виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишением права занимать руководящие должности сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкалью, в 2016 году подсудимый в рамках режима чрезвычайной ситуации приобрел недостроенное здание в селе Сохондо, а в 2018 году незаконно отдал распоряжение о заключении муниципального контракта по реконструкции объекта, в итоге подрядчику перечислили около 184 млн рублей. "При этом подсудимому было известно об имеющихся существенных недостатках, допущенных при строительстве здания, в том числе о некачественном применении бетона в фундаменте и несущих конструкциях здания. В результате перечисленных нарушений упомянутый объект не был введен в эксплуатацию, действиями чиновника причинен ущерб бюджету на сумму около 196 млн рублей", - добавили в следственном управлении.

Кроме того, установлено, что в 2018 году Фесюк незаконно выдал разрешение на добычу полезных ископаемых для реконструкции, по которому подрядная организация добыла около 6 тыс. куб м кварцевой породы, причинив ущерб на сумму около 2 млн рублей.