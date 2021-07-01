LA Times: минимум 16 человек пострадали в Лос-Анджелесе при взрыве пиротехнических изделий

ТАСС, 1 июля. По меньшей мере 16 человек, включая полицейских, получили травмы в результате взрыва, который произошел в ходе изъятия нелегальных пиротехнических материалов для фейерверков в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает в среду газета Los Angeles Times.

По ее данным, взрыв повредил близлежащие здания, а также транспортное средство, где в этот момент находилось более двух тонн пиротехники. "В качестве меры предосторожности часть материалов была помещена в трейлер нашей саперной группы. В настоящее время неизвестно, что вызвало взрыв", - приводит издание текст из сообщения в Twitter полицейского департамента Лос-Анджелеса.

Жители окрестных домов были эвакуированы, все пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается также, что один человек задержан по подозрению в неосторожном хранении взрывных устройств.