В Москве при благоустройстве территории детской площадки нашли человеческие останки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Человеческие кости обнаружили в яме около детской площадки в центре Москвы после благоустройства территории. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Накануне днем житель Москвы нашел в яме около детской площадки по адресу: Космодамианская набережная, д. 40/42, стр. 3, человеческие кости", - рассказал собеседник агентства.

Полицейские насчитали 28 фрагментов трубчатых плоских костей. Ранее на данном месте стоял храм, при котором были захоронения. Вероятнее всего, их повредили при благоустройстве территории по периметру детской площадки, сказал источник.