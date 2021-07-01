СК возбудил дело о жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье накануне. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, приоритетная версия происшествия - техническая неисправность.

"По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Лыткарино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - сообщила Марковская. - Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - техническая неисправность воздушного судна".

Следователи осмотрели место происшествия и самолет, изъяли образцы топлива, летную документацию, назначили ряд экспертиз. "Уже установлено, что пилот воздушного судна осуществлял санкционированный полет, имел право и свидетельство на управление самолета", - добавила представитель управления.

В среду вечером жестко сел легкомоторный самолет Harmony LSA, на борту которого находились два человека, они оба пострадали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет принадлежит АО НПП "Звезда", которое занимается авиапромышленностью. Он совершал учебно-тренировочный полет.

Согласно информации с сайта предприятия, "Звезда" занимается созданием индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете.