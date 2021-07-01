На Ставрополье до середины сентября установили особый противопожарный режим

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установили на Ставрополье с 1 июля по 15 сентября. Так, в регионе вводят запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах, а также усилена профилактика пожаров в населенных пунктах. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении по информполитики правительства региона.

"С 1 июля по 15 сентября на Ставрополье установлен особый противопожарный режим. В частности, в крае вводится запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды поручено усилить контроль за мерами пожарной безопасности в лесах и на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько рекомендаций касаются глав городских и муниципальных округов. Меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах, в лесных массивах и прилегающих к ним территориях, а также по усилению охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, необходимо принять краевым ГУ МЧС РФ и ГУ МВД РФ.

"По данным краевого Минприроды, сегодня все силы и средства лесопожарных формирований в составе 12 групп пожаротушения (108 человек) находятся в полной готовности. Задействовано 139 единиц противопожарной техники, 1 204 единицы оборудования и инвентаря (100% от плана). Лесхозами обеспечивается патрулирование по установленным маршрутам", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, региональной диспетчерской службой министерства отрабатывается каждая "горячая точка" с лесничествами. Информация оперативно передается государственным инспекторам министерства и оперативному дежурному ФГКУ "ЦУКС МЧС России по Ставропольскому краю".