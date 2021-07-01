Особый противопожарный режим отменили в лесах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим с ограничениями на въезд и пребывание в лесах Архангельской области отменен в четверг в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи со стабилизацией пожарной обстановки и нормализацией погодных условий на территории Архангельской области <…> отменен особый противопожарный режим <...> и ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим ввели в регионе 11 июня из-за жаркой погоды. В отдельные дни температура воздуха превышала +30 градусов, что выше климатической нормы на семь-десять и более градусов.

За прошедшие сутки на территории области не возникло ни одного лесного пожара, действующих возгораний нет. Всего с начала лесопожарного периода, который длится в регионе с мая по сентябрь, в Архангельской области ликвидировали 91 лесной пожар на площади 716 га.