Волгоградского экс-депутата Госдумы приговорили к трем годам колонии за мошенничество

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области в четверг приговорил бывшего депутата Госдумы Николая Паршина к трем годам колонии по делу о мошенничестве на 25 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Приговором суда Николай Паршин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Избранная в отношении Паршина мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Срок отбывания наказания надлежит исчислять со дня его фактического задержания", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 48-летний Николай Паршин, являясь в 2010 году депутатом Волгоградской областной Думы, в составе преступной группы с участием главы Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Сергея Тихонова, депутата Волжской гордумы Сергея Чекункова и начальника управления финансов администрации городского округа - город Волжский Андрея Уварова похитил 25 млн рублей. Они были выделены из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым муниципального имущества - двухэтажного здания МОУ "Рахинская средняя общеобразовательная школа" вместе с земельным участком.

Соучастники договорились похитить бюджетные средства под видом реализации здания школы за сумму, в сто раз превышающую ее первоначальную стоимость, зная, что власти района не нуждаются в приобретении школы и сама она не может и не будет использоваться по назначению. Паршин пролоббировал интересы по продаже здания школы на муниципальном и областном уровнях. Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в апреле 2017 года Паршин был объявлен в розыск, в отношении него была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Судебное разбирательство проведено без его участия. Экс-депутат Госдумы Паршин ушел с должности первого секретаря КРПФ в Волгоградской области.

Ранее Тихонов и Чекунков были приговорены к двум годам колонии, Уваров получил три года условно. Расследование дела Паршина проводило управление СК РФ по Волгоградской области.