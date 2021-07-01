В Якутии возбудили дело после информации о ребенке, которому в ресторане дали антисептик

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

Сообщается, что 1 июля в соцсетях была размещена информация о том, что при заказе воды в ресторанном комплексе в Якутске официант подал стакан с антисептическим средством, мальчик сделал два глотка, после чего заплакал. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь.

"По данному факту по указанию и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

На данный момент в ресторанном комплексе работает следователь, проводятся осмотр места происшествия, допросы персонала заведения, изучаются записи с камер видеонаблюдения. "Следователи устанавливают состояние ребенка, а также проведут допросы родителей и свидетелей, находившихся в развлекательном комплексе в момент происшествия", - добавили в СК.

Также прокуратура города Якутска организовала проверку. "В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда ребенку, соблюдению требований законодательства", - добавили в прокуратуре.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, трехлетний ребенок был доставлен в медучреждение. "Клинических признаков отравления не обнаружено, отпущен домой", - сказали в Минздраве.