Супругов на Кубани подозревают в избиении труженицы тыла и хищении у нее более 1 млн руб.

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Супружескую пару в Краснодарском крае подозревают в нападении на 95-летнюю труженицу тыла, похищении более 1 млн рублей. Нападавшие задержаны и арестованы, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, злоумышленники - 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга - поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту ее жительства. Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии", - приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Уточняется, что нападению подверглась 95-летняя труженица тыла, заслуженный работник культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР.

Подозреваемые задержаны, у них изъяли часть похищенных средств, их взяли под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.