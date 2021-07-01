Контрабанда наркотиков в УрФО увеличилась на треть в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Контрабанда наркотических веществ в Уральском федеральном округе (УрФО) увеличилась на треть в первом полугодии 2021 года и составила 12,5 кг. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"В первом полугодии 2021 года количество выявленных таможенными органами Уральского таможенного управления фактов контрабанды наркотических средств и иных запрещенных веществ увеличилось на треть. Предотвращено проникновение в незаконный оборот на территории Российской Федерации более 12,5 кг запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Практически всю контрабанду наркотических веществ пытались переправить с помощью почтовых отделении. Общая сумма обнаруженных посылок составила более одного кг.

В таможне добавили, что в структуре изъятых веществ больше всего наркотических средств, изготовленных в лабораториях.