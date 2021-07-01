Авиалесохрана потушила пять лесных пожаров на территории Якутии

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Работы по вызыванию искусственных осадков провели на территории Якутии в трех районах, где удалось ликвидировать пять лесных пожаров на общей площади 791,1 га. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

Ранее сообщалось, что со среды по заявке Авиалесоохраны на территории Якутии будет работать воздушное судно Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер" для искусственного вызывания осадков.

"Со среды самолет отработал на территории Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского районов. Сегодня самолет продолжит работу в Вилюйской группе районов (Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский)", - добавили в ведомстве, уточнив, что, согласно данным на утро четверга, в Верхневилюйском районе потушено три пожара, в Нюрбинском и Сунтарском - по одному. Общая площадь составила 791,1 га.

По данным пресс-службы регионального правительства, июнь в 2021 году за всю историю для центральных районов республики выдался самым жарким и сухим с 1888 года, "поэтому в центральной и заречной группе районов, в которых наблюдаются "сухие" грозы, резко увеличилось количество лесных пожаров". По информации Якутского гидрометцентра, с 29 июня по 3 июля в Якутске и его окрестностях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше средних многолетних значений.

Как сообщил заместитель начальника гидрометеорологического центра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Шехиров, осадки выпали в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Мирнинском районах от 2 до 14 мм, что было обусловлено искусственными осадками. По его словам, на реках Якутии уровни воды благоприятны для судоходства за исключением участка на реке Вилюй Сунтар - Нюрба, где уровни отмечаются ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство. "В Сунтаре уровень воды составил 161 см при проектном уровне 180 см, в Нюрбе - 89 см над нулем поста при проектном уровне 120 см" - сказал Шехиров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.