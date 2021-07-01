Более 200 детей погибли на дорогах России с начала года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 200 детей погибли на дорогах России с начала этого года. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Хоть каждый год сокращается смертность и за последние 10 лет более чем в 2 раза сократилась, но все равно 522 ребенка погибли в ДТП в прошлом году. Уже более 200 ребятишек погибли в этом году", - сказал он.

По его словам, 70% детей погибают в автомобиле у взрослых. "То есть взрослые не обеспечили безопасность ребенка. Нулевая смертность должна быть достигнута с этой категорией наших маленьких участников дорожного движения. И когда мы поймем, что эти жизни сохраняем, тогда и меры поведения на дорогах изменятся у всех", - считает Черников.

Ранее глава ГИБДД сообщал, что смертность на дорогах России к 2030 году, благодаря средствам контроля и автоматизации, должна быть сокращена до четырех человек на 100 тыс. населения.