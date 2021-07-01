В Ростове-на-Дону застройщики получили тюремные сроки за обман дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Застройщики, обманувшие дольщиков в Ростове-на-Дону и Краснодаре более чем на 2 млрд рублей, получили до 10 лет колонии, один из подсудимых был оправдан. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Средства, которые были похищены, должны были пойти на строительство многоквартирных домов в двух городах. "Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону рассмотрел уголовное дело в отношении застройщиков многоквартирных домов <...> обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ <...> подсудимые мошенническим путем похитили денежные средства участников долевого строительства <...> на территории г. Ростова-на-Дону и Краснодара <...> более чем на 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимые обвинялись в отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Они получили от трех до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших.