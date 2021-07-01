В Тюмени без вести пропал восьмилетний ребенок

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту без вести пропавшей несовершеннолетней девочки в Тюмени, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

30 июня около 9 часов вечера восьмилетняя девочка ушла из дома на прогулку и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. "В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователями проведены осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросы. "Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождение", - отметили там.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что в целях выяснения причин произошедшего прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмени провести проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.