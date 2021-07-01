Больницу в Подмосковье проверяют по факту торговли сертификатами о вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор и представители МВД проводят внеплановую проверку по факту торговли сертификатами о вакцинации от COVID-19 в центральной районной больнице Егорьевска. Об этом в четверг сообщается на сайте Росздравнадзора.

Представитель ведомства для выявления факта мошенничества вступил в переписку с теми, кто предлагал приобрести такие сертификаты, а также предоставил им данные для оформления документа.

"Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг - сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области "Егорьевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор и управление МВД по Московской области сейчас занимаются выявлением лиц, получивших статус вакцинированного гражданина незаконным путем.