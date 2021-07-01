Более 400 домов спасено от наводнения по течению Амура ниже Благовещенска

ТАСС, 1 июля. Превентивные меры помогли спасти от наводнения более 400 домов ниже Благовещенска по течению Амура, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Обстановка в Амурской области стабилизируется. В ликвидации последствий паводка задействовано более 1 700 человек. Благодаря усилению группировки, расчетам и прогнозам спасено более 400 жилых домов, попадающих в зону подтопления в населенных пунктах, расположенных ниже Благовещенска", - сказали в ведомстве.

В частности в селе Гродеково, пострадавшем от масштабного наводнения в 2013 году, были возведены дамбы. На этот раз вода в село не зашла. Прибывшие спасатели помогали спасать жителям имущество. Аналогичная ситуация была и в селе Калинино, где спасатели сложили дамбу из 8 000 мешков с песком. В Константиновском районе вода также не тронула жилые дома.

В настоящее время, по данным МЧС, гребень паводка прошел Архаринский район и перемещается в Еврейскую автономную область. Он не причинил значительного ущерба Константиновскому, Михайловскому и Архаринскому районам.