Ураган в Брянской области нанес самый крупный урон за 17 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 600 га леса повреждено в Брянской области в результате прохождения грозового фронта 26-27 июня, подобный урон непогода нанесла лесам в регионе 17 лет назад, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель начальника управления лесами Брянской области Павел Шматов.

"Конечно, это серьезные повреждения для лесного фонда. Предварительная оценка - 600 га. <…> Последние такие серьезные повреждения были по Брянской области на моей памяти в 2004 году", - сообщил Шматов.

Общий объем поваленных деревьев, по предварительным данным, составляет около 62 тыс. кубометров, сумма ущерба, нанесенного лесному фонду региона, уточняется. К расчистке территории планируется приступить в конце июля после необходимой подготовки. В первую очередь, будут убраны аварийные деревья, при падении которых могут быть повреждены линии электропередачи, другие инфраструктурные объекты, а также уберут поврежденные деревья в непосредственной близости от населенных пунктов.

"Их мы уберем в первую очередь, в течение недели, максимум двух", - рассказал ТАСС начальник отдела государственного лесного контроля, надзора, охраны и защиты лесов управления лесами Брянской области Михаил Алещенко.

Грозовой фронт, сопровождавшийся ливнями и ветром с порывами до 15-20 м/с, проходил через территорию Брянской области 26-27 июня. Как сообщалось, непогода затронула ряд населенных пунктов, так, в Брянске упало более 50 деревьев, в ряде районов происходили отключения электроэнергии.