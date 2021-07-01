Захвативший заложницу в Северодвинске получил тюремный срок

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Северодвинска к семи годам колонии строгого режима за захват заложницы в микрокредитной организации с применением огнестрельного оружия. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области.

54-летний житель Северодвинска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. УК РФ "Захват заложника, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия", "Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Незаконная переделка огнестрельного оружия".

"Приговором Второго Западного окружного военного суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 10 марта 2021 года обвиняемый по месту жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал приобретенное у неустановленного лица гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17 16-го калибра в обрез с целью дальнейшего использования для устрашения при захвате заложника.

На следующее утро обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился обрезом и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, расположенной на улице Ломоносова в Северодвинске. Он заблокировал входную дверь в помещение, ограничив передвижение 21-летней сотрудницы организации, и потребовал вызвать руководство для решения вопроса по его займу. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. После подтверждения информации о захвате заложника на место происшествия незамедлительно прибыли представители региональных подразделений СК, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, прокуратуры города. В ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали сотрудникам полиции.