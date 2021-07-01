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Дело Ивана Сафронова

Адвокат считает, что следствие по делу Сафронова может завершиться через полгода

Советник главы Роскосмоса находится под стражей уже год, напомнил Иван Павлов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова может быть завершено через полгода. Об этом журналистам рассказал его адвокат Иван Павлов.

"В рамках устоявшийся практики через 17 месяцев после содержания в СИЗО обвиняемый должен быть либо освобожден либо ему должны быть представлены материалы уголовного дела уже после завершения расследования. Обычно следователи к этому стремятся, чтобы за полтора года расследование было завершено. Следователь Чабан постоянно повторяет, что расследование по делу Сафронова закончится в ближайшее время, однако защита убеждена, что оно завершится не ранее, чем через полтора года после ареста Сафронова", - сказал Павлов. Он напомнил, что Сафронов находится под стражей уже год.

Утром 7 июля 2020 года советник главы Роскосмоса был задержан возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.

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