Уголовное дело возбудили в Ростовской области после смерти ребенка в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Ростовской области после гибели ребенка 2019 года рождения в реанимации Красносулинской районной больницы в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <...> 30 июня 2021 года в районную больницу г. Красный Сулин и Красносулинского района Ростовской области был доставлен мальчик 2019 года рождения с жалобами на кровотечение. Впоследствии его состояние здоровья резко ухудшилось, в связи с чем он был переведен в реанимационное отделение, где скончался", - говорится в сообщении.

В больнице была изъята необходимая документация, назначено проведение судмедэкспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.