В СК направили материалы проверки о дороге под Красноярском, на которую жаловались Путину

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в СК материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании за халатность ответственных лиц при ремонте автодороги в поселке Боровое города Лесосибирска, на подтопление которой пожаловались президенту местные жители. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба краевой прокуратуры.

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В среду на ежегодной прямой линии с президентом РФ жительница города Наталья Прокопьева пожаловалась главе государства на состояние дороги - автодорогу подтапливает, вода прибывает с каждым днем. Сообщалось, что прокуратура края начала проверку по факту возможных нарушений при ремонте автодороги.

"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что орган местного самоуправления и подведомственное ему казенное учреждение ("Управление капитального строительства") не обеспечили надлежащую подготовку проектной документации по ремонту автодороги, учитывающей особенности местности. Кроме того, ход выполнения подрядной организацией ремонтных работ должным образом не контролировался, что привело к самовольному возведению водопропускных труб, не обеспечивающих отвод талых и грунтовых вод, подтоплению дорожного полотна протяженностью 1,5 км около микрорайона и ограничению прав жителей.

Ранее в рамках подготовки к паводковому периоду прокуратурой Лесосибирска главе города объявлялось предостережение о необходимости предотвращения затопления дорожного полотна и вносилось представление с требованием об организации водоотвода, однако должных мер к решению вопросов местного значения не было принято.