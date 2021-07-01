В результате нападения с ножом в центре Лондона ранен один человек

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в центре Лондона. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении полиции британской столицы.

В результате инцидента пострадавший, который получил ножевые ранения в голову, был доставлен в больницу на юге города. Как отметили правоохранительные органы, его жизни ничто не угрожает. Полиция уточнила, что по следам инцидента с помощью очевидцев был задержан мужчина в возрасте 25 лет.

Как подчеркнула радиостанция LBC, после нападения была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus. В настоящее время подъезды к ней остаются перекрыты.