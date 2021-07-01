В Вашингтоне обрушилось здание

ТАСС, 1 июля. Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице пожарной службы Вашингтона в Twitter.

"Один человек заблокирован, и несколько других ранены", - говорится в сообщении.

Согласно ее данным, все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.

Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.