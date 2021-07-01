В Вашингтоне обрушилось здание

ТАСС, 1 июля. Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице пожарной службы Вашингтона в Twitter.
Major collapse 900 block Kennedy St NW. Full collapse of a building under construction. 1 person trapped and several others injured. pic.twitter.com/9Uc8UixsFl— DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021
"Один человек заблокирован, и несколько других ранены", - говорится в сообщении.
Согласно ее данным, все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.
Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.