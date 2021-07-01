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В Вашингтоне обрушилось здание

В пожарной службе сообщили, что один человек заблокирован, несколько других ранены

ТАСС, 1 июля. Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице пожарной службы Вашингтона в Twitter.

"Один человек заблокирован, и несколько других ранены", - говорится в сообщении.

Согласно ее данным, все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.

Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.

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