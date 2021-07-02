Вербовщик в террористическое ИГ получил девять лет колонии в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, вербовавшего людей для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным пресс-службы, установлено, что проникнувшись идеями радикального ислама, житель региона вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг террористической организации.

"Решением 1-го Восточного окружного военного суда данное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении, с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").