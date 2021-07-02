В селах Приамурья начали обследование подтопленных домов для оценки ущерба от наводнения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Межведомственные комиссии приступили к обследованию домов, которые пострадали от наводнения в Амурской области. По результатам оценки будет принято решение о пригодности проживания в помещениях, а также решен вопрос с суммами компенсационных выплат за потерю имущества. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

"В муниципальных образованиях области начали работу межведомственные комиссии, которые обследуют жилые помещения на предмет пригодности для проживания. По результатам их работы будет принято решение о назначении компенсационных выплат на проведение капремонтов в пострадавших от паводка домах или приобретение новых жилых помещений, взамен утраченных", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального министерства строительства, в домах, в которых вода сошла, проводится работа по восстановлению печного отопления, которое было разрушено в паводок. Уже решен вопрос с компаниями - производителями стройматериалов о поставке 100 тыс. кирпичей. "Список печников уже сформирован, свое согласие подтвердили 11 человек, свое желание прийти на помощь пострадавшим изъявили еще девять человек. Оплата их работы предусмотрена за счет резервного фонда и составит порядка 25 тыс. рублей за одну печь, проживание и питание специалистов обеспечат администрации муниципалитетов", - отметили в пресс-службе министерства.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе ввели режим ЧС межрегионального характера. По данным правительства области, в регионе остаются подтопленными 349 частных жилых домов, 1 136 приусадебных участков и шесть автомобильных мостов. По прогнозам специалистов, гребень паводка смещается в соседнюю Еврейскую автономную область (ЕАО).