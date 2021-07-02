В Казани остановили движение трамваев и троллейбусов из-за подтопления улиц после ливней

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Движение трамваев и троллейбусов в Казани остановлено из-за подтопления улиц города после сильного ливня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии города.

"Согласно регламенту, из-за скопления воды на проезжей части более 150 мм эксплуатация трамваев и троллейбусов запрещена. Временно приостановлено движение троллейбусов №5, 6, 8, 9, 12 и трамваев №5 и 5а", - говорится в сообщении.

МУП "Метроэлектротранс" приносит извинения, просит пассажиров временно воспользоваться другим транспортом.

В четверг вечером и в пятницу утром в Казани прошел сильный дождь. Скопились большие лужи на девяти улицах города и двух проспектах.